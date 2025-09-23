Дзюдоисты из Лобни завоевали серебро на командном турнире ЦСКА

20 сентября воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из Лобни успешно выступили на командном турнире на базе ЦСКА. Спортсмены 2013–2014 годов рождения заняли второе место соревнований, сообщает пресс-служба администрации округа.

В финальном матче команда из Лобни встретилась с сильным соперником, которого ранее уже обыгрывала в первом туре. Борьба была напряженной и упорной, но на этот раз удача оказалась на стороне противника — матч завершился со счетом 5:4 в его пользу.

Состав команды: Амир Салманов, Тимур Кузнецов, Матвей Алимов, Матвей Курносенков, Егор Королев, Павел Харлов, Тигран Хачатрян и Егор Серебренников.

Администрация клуба поздравляет юных дзюдоистов и их наставников с достойным результатом и желает им новых побед и достижений.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Самые популярные виды спорта здесь — гимнастика, футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, карате и хоккей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.