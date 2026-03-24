Дзюдоистка из Пушкинского округа взяла бронзу первенства Москвы

Первенство Москвы по дзюдо среди спортсменов до 15 лет завершилось 23 марта в центре спорта и образования «Самбо-70». В турнире участвовали более 400 юношей и девушек из 30 спортивных школ столицы. Медали разыграли в 18 весовых категориях — по девять у юношей и девушек.

В соревнованиях выступили воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка». Под руководством тренеров В. В. Новичкова и М. В. Кобелянского спортсмены показали достойную подготовку и волю к победе.

Маркова Анастасия завоевала бронзовую медаль столичного первенства. Этот результат позволил ей получить право выступить на первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 15 лет.

Чаброва Александра и Морозова Елизавета также провели яркие поединки. Дзюдоистки дошли до решающих схваток и остановились в шаге от пьедестала, уступив в борьбе за третье место.

