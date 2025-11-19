Дзюдоист Щелкова выиграл «золото» на первенстве России

В Краснодаре с 11-го по 17-е ноября проходило первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. Спортивные соревнования собрали на татами «Дворца самбо» порядка 700 атлетов в возрасте до 21 года из более чем семидесяти регионов Российской Федерации. В их числе — и спортсмены из городского округа Щелково, которые показали достойный результат. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В самой легкой категории — 55 кг, сошлись два брата — победитель и призер юношеских первенств мира Алексей Топтыгин, и триумфатор Спартакиады учащихся и России-2024 среди кадетов в весе 46 кг Илья Топтыгин. Ребята двигались по турнирной сетке к финалу параллельно, одолевая одного соперника за другим, причем зачастую одновременно, на соседних татами. Интрига, сохранявшаяся до вечернего блока — кто же из братьев сильнее, в итоге осталась не разрешенной — из-за обострившейся в полуфинале травмы Алексей был снят врачом и победу без борьбы праздновал Илья.

«Отличное настроение у меня сегодня. Эмоции через край, организация первенства просто бомбовая. Мне все очень понравилось! Папа сказал, что нет разницы, кто из нас выиграет сегодня. И мы приняли решение не бороться друг против друга», — сказал чемпион в легком весе Илья Топтыгин.

По итогам соревнований Илья Топтыгин завоевал золото, Алексей Топтыгин — серебро. Еще два щелковских спортсмена — Иван Юртаев и Павел Коловердов выиграли бронзу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.