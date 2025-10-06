Дзюдоист Подмосковья стал чемпионом Игр стран СНГ в Азербайджане

Подмосковный спортсмен Тимур Алиев из городского округа Щелково удостоился золотой награды на турнире по дзюдо в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В полуфинале соревнований в весовой категории до 81 килограмма Тимур Алиев одолел азербайджанского дзюдоиста Абдулу Рахматова. Затем в схватке за звание чемпиона Игр стран СНГ россиянин взял верх над еще одним представителем Азербайджана Мухаммедом Агакишиевым. Почетное третье место занял спортсмен из Белоруссии Феликс Савченко.

​Всего российские дзюдоисты на Играх стран СНГ завоевали 14 медалей, из них семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.

​Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.