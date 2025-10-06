Дзюдоист Подмосковья стал чемпионом Игр стран СНГ в Азербайджане
Фото - © СШОР по единоборствам
Подмосковный спортсмен Тимур Алиев из городского округа Щелково удостоился золотой награды на турнире по дзюдо в рамках III Игр стран СНГ в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В полуфинале соревнований в весовой категории до 81 килограмма Тимур Алиев одолел азербайджанского дзюдоиста Абдулу Рахматова. Затем в схватке за звание чемпиона Игр стран СНГ россиянин взял верх над еще одним представителем Азербайджана Мухаммедом Агакишиевым. Почетное третье место занял спортсмен из Белоруссии Феликс Савченко.
Всего российские дзюдоисты на Играх стран СНГ завоевали 14 медалей, из них семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.
Игры стран СНГ проходят в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. За период проведения Игр будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 видах спорта. В этом году для участия в соревнованиях в Азербайджан приехали представители 13 стран мира, причем 5 из них не входят в состав СНГ: Турция, Куба, Кувейт, Пакистан, Оман, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Россия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.