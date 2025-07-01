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Дзюдоист из Щелкова стал победителем международного турнира

В Челябинске завершился второй в этом году этап международных соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин «Russian Judo Tour». В весе до 66 кг принял участие воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, мастер спорта международного класса, чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Плотная борьба шла с первых секунд. Спортсмен принес классный бросок с упором ноги в живот и удержал победный счет. Яго в очередной раз доказал свое мастерство и взял золото турнира.

В общей сложности побороться за звание сильнейших на турнир приехали 222 спортсмена из Казахстана, Таджикистана, Монголии, Узбекистана, Китая, Индии, Туркменистана, Армении, Беларуси, Израиля, Молдовы, Румынии, Сербии, Анголы, Венесуэлы и России.

Спортсмена подготовили тренеры Джумбер Абуладзе и Ройни Абуладзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.