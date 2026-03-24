Дзюдоист из Подмосковья выиграл золото «Большого шлема» в Тбилиси

Спортсмен из Подмосковья Идар Бифов завоевал золотую медаль на международном турнире «Большой шлем» по дзюдо, который прошел с 19 по 23 марта 2026 года в Тбилиси. Он стал лучшим в весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Идар Бифов поднялся на высшую ступень пьедестала в весе до 100 кг. В финале он встретился с соотечественником Ниязом Билаловым. Основное время поединка не выявило победителя, а в дополнительное время подмосковный спортсмен провел бросок через голову и обеспечил себе первое золото в Мировой серии.

«Я долго шел к этой победе и не собираюсь останавливаться. Финальная встреча с Ниязом была тяжелой и одновременно интересной. Он очень опытный соперник. К тому же мы круглый год работаем вместе на сборах и хорошо знаем борьбу друг друга. Предыдущие поединки выиграл болевым, поэтому все ждали, что я буду работать в партере, а я подготовил бросок из стойки и смог его реализовать. В целом стараюсь удивлять соперников. Но больше всего сегодня я доволен своим полуфиналом с доминиканцем. Настраивался на длинную, тяжелую схватку, а получилось на первой минуте поймать соперника. После победы в финале я постарался бурно не выражать свои эмоции. Мы все же оба россияне, из одного клуба», — сказал Идар Бифов.

На пути к финалу представитель Московской области победил спортсменов из Румынии и Болгарии. В четвертьфинале и полуфинале он болевыми приемами одолел дзюдоистов из Нидерландов и Доминиканской Республики. В итоге они разделили бронзовые медали турнира.

