Дзюдоист из Московской области стал победителем первенства мира в Перу
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Подмосковный спортсмен Алексей Топтыгин завоевал золотую медаль на первенстве мира по дзюдо в Перу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Алексей Топтыгин из городского округа Щелково в 1/16 стадии мирового первенства среди юношей в категории до 50 кг одолел представителя Перу Даниэля Кастилло. Затем россиянин победил азербайджанца Бахадира Фейзуллаева. В четвертьфинале был повержен монгольский дзюдоист Чинхуслен Бямбасурэн. Схватка за выход в финал с еще одним спортсменом из Азербайджана Махаммадали Хусиевым также завершилась в пользу борца из Московской области. И в заключительной встрече он взял верх над бразильцем Юри Переирой.
На данный момент среди всех российских спортсменов на первенстве мира по дзюдо лишь Алексей Топтыгин удостоился золотой награды.
Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит в столице Перу — городе Лима с 28 по 31 августа. За медали турнира также поборются подмосковные спортсмены: Эвелина Босиек из городского округа Домодедово и Рустам Кадзаев из Дмитровского городского округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.