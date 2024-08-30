Дзюдоист из Московской области стал победителем первенства мира в Перу

Подмосковный спортсмен Алексей Топтыгин завоевал золотую медаль на первенстве мира по дзюдо в Перу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Алексей Топтыгин из городского округа Щелково в 1/16 стадии мирового первенства среди юношей в категории до 50 кг одолел представителя Перу Даниэля Кастилло. Затем россиянин победил азербайджанца Бахадира Фейзуллаева. В четвертьфинале был повержен монгольский дзюдоист Чинхуслен Бямбасурэн. Схватка за выход в финал с еще одним спортсменом из Азербайджана Махаммадали Хусиевым также завершилась в пользу борца из Московской области. И в заключительной встрече он взял верх над бразильцем Юри Переирой.

На данный момент среди всех российских спортсменов на первенстве мира по дзюдо лишь Алексей Топтыгин удостоился золотой награды.

​Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит в столице Перу — городе Лима с 28 по 31 августа. За медали турнира также поборются подмосковные спортсмены: Эвелина Босиек из городского округа Домодедово и Рустам Кадзаев из Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.