Павел Коловердов из Фрязина завоевал золото в весовой категории до 73 кг на первенстве мира по дзюдо среди юниоров до 21 года. Турнир прошел 19–22 ноября в Ташкенте (Узбекистан), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На пути к финалу Павел Коловердов победил соперника из Украины, в партере одолел вице-чемпиона мира 2025 года из Японии, а в четвертьфинале тремя бросками выиграл у медалиста первенства Азии из Таджикистана. В полуфинале он победил триумфатора первенства Европы 2025 года из Великобритании.

В финале дзюдоист встретился с трехкратным чемпионом Африки Уссамой Абдельхаком Хезилом из Алжира. Коловердов провел зацеп изнутри и уложил соперника на татами.

«Финальная схватка получилась очень тяжелой, я до сих пор не могу восстановиться. Алжирец физически очень сильный, неудобный — правша, любит плотную борьбу. Но сегодня я принял его вызов», — сказал Павел Коловердов.

Спортсмен назвал золото первенства мира важной ступенью в карьере, после которой нужно переходить на взрослый уровень.

В турнире участвовали 574 спортсмена из 78 стран. Россия возглавила медальный зачет индивидуальных соревнований с 10 наградами — четырьмя золотыми, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми. Четыре титула стали национальным рекордом на юниорском первенстве мира. Прежний максимум — три золота — был достигнут в 1998 и 2013 годах.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.