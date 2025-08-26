Дзюдоист Богородского округа завоевал «золото» на чемпионате России среди ветеранов

сегодня в 18:28

С 23 по 24 августа в Нижнем Новгороде проходил открытый чемпионат России по дзюдо среди ветеранов. Тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва из города Электроугли Роман Скомсков одержал уверенную победу в весовой категории свыше 100 кг среди возрастной группы М2 (мужчины 1986–1990 гг. р.). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 300 спортсменов и спортсменок из 45 регионов страны боролись за звание лучших.

В ходе турнира Роман провел четыре встречи, в каждой из которых продемонстрировал высочайшее мастерство и волю к победе. Данный успех — закономерный результат многолетней профессиональной работы и преданности спорту Романа Владимировича.

От лица Совета депутатов Богородского округа Олег Кобляков поздравил спортсмена с заслуженной золотой медалью и званием Чемпиона, пожелав дальнейших успехов как в тренерской работе, так и в спортивной карьере.

Такие достижения служат ярким примером и стимулом для молодых спортсменов Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.