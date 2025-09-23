«Джентльмен года»: министр спорта Дегтярев открыл голосование футбольной премии

сегодня в 17:34

Отличительная черта награды «Джентльмен года» — двухуровневая процедура выбора победителя. Изначально решение принимают те, для кого, собственно, и проходят спортивные состязания — фанаты. Именно посредством открытого голосования формируется список из тройки лидеров.

Окончательное мнение формируется коллегией судей, в состав которой входят заслуженные тренеры, авторитетные спортивные обозреватели и легенды российского футбола.

Этот метод обеспечивает всеобщее признание победителя, как со стороны общественности, так и экспертов в данной области, подчеркнул Дегтярев.

Итоги конкурса будут подведены зимой 2025 года. Завершение приема голосов на веб-странице «Комсомольской правды» пройдет до 15 октября 23:59 по московскому времени.

