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сегодня в 16:44

Дзержинские спортсменки завоевали 12 медалей на соревнованиях по гимнастике

В Реутове прошли соревнования по художественной гимнастике, в которых приняли участие более 300 спортсменок из Москвы и Подмосковья. Юные дзержинские спортсменки завоевали 12 медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Золото» соревнований взяли Сирош София, Ромашкина Ульяна, Бровина Дарья, Бахтиярова Лейла, Савенкова Варвара, Григорьева Дарья и Викулова Юлия. Призовые вторые места заняли Малдалиева Каухар, Кизоркина Виктория, Кузнецова Евгения и Чижова Варвара. «Бронзу» выиграла Жеребятьева София.

Также дзержинские спортсменки были отмечены в специальных номинациях: Сирош София — «Мисс Артистизм», Жеребятьева София — «Мисс Элегантность», «Мисс Артистизм».

«Абсолютной чемпионкой среди 2015 г. р. стала Ромашкина Ульяна, абсолютной чемпионкой среди 2013 г. р. стала Бровина Дарья, которая была отмечена специальным призом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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