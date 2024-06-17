Дзержинские парафутболисты стали победителями турнира по мини-футболу

Дзержинские парафутболисты стали победителями II Международного турнира по мини-футболу на Кубок в Мытищах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях, которые проходили 11–12 июня, в категории Б-1 тотально слепые, приняли участие 12 команд из регионов России и Казахстана, впервые участвовали спортсмены из ДНР и ЛНР.

По условиям турнира, были сформированы две группы по 6 команд в каждой. Дзержинская команда МБУ ДО СШ «Орбита» в группе заняла 1 место. Одержав две победы, наши ребята вышли в финал, в котором встретились с хозяевами и главными фаворитами турнира «Авангардом».

Финал проходил в упорной борьбе. Наша команда вышла вперед в первой же атаке, мяч на третьей минуте забил Гуртавенко Александр, ярко сыграл защитник и капитан сборной России Манжос Сергей. Так же хочется отметить ветерана нашей команды Лактионова Алексея. В конце матча у «Авангарда» был шанс сравнять счет, пробив 6-метровый пенальти, но мяч прошел выше ворот. Наша команда «Орбита» стала обладателем Кубка.

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