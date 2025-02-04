Дворкович заявил, что не собирается уходить с поста президента FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не собирается уходить с поста. Так он прокомментировал требование чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, сообщает NEWS.ru .

Дворкович отметил, что не знает, почему Карлсен потребовал его отставки. Возможно, шахматист посчитал, что не были выполнены определенные обещания, предположил глава FIDE.

«Я все свои обещания исполнял. У него, видимо, другая интерпретация. Другое мнение. Вот и все. Так что никаких оснований для отставки не вижу», — сказал Дворкович, добавив, что у него с Карлсеном не было конфликтов.

По словам Дворковича, он пообещал игрокам, что те не подвергнутся никаким санкциям из-за участия в альтернативном турнире.

Ранее федерация не смогла договориться с организаторами Freestyle Chess о проведении международного турнира.