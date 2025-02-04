Дворкович заявил, что не собирается уходить с поста президента FIDE
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что не собирается уходить с поста. Так он прокомментировал требование чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, сообщает NEWS.ru.
Дворкович отметил, что не знает, почему Карлсен потребовал его отставки. Возможно, шахматист посчитал, что не были выполнены определенные обещания, предположил глава FIDE.
«Я все свои обещания исполнял. У него, видимо, другая интерпретация. Другое мнение. Вот и все. Так что никаких оснований для отставки не вижу», — сказал Дворкович, добавив, что у него с Карлсеном не было конфликтов.
По словам Дворковича, он пообещал игрокам, что те не подвергнутся никаким санкциям из-за участия в альтернативном турнире.
Ранее федерация не смогла договориться с организаторами Freestyle Chess о проведении международного турнира.