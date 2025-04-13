Двоих футболистов госпитализировали после столкновения на матче Первой лиги
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Двое футболистов, защитник московского ФК «Родина» Георгий Юдинцев и вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев, жестко врезались друг в друга во время матча Первой лиги. Их госпитализировали, сообщает ТАСС.
Столкновение произошло на последних минутах второго тайма. Футболисты ударились друг об друга головами, после чего рухнули на поле.
Затем Юдинцева и Карабашева увезла скорая.
Матч проводился в Саратове. «Родина» выиграла 2:1.
По данным Sport Baza, Юдинцева привезли в больницу в сознании. Он передвигался на кресле-каталке.
Карабашев тоже находится в сознании. Ему помогают врачи.