Двоих футболистов госпитализировали после столкновения на матче Первой лиги

Двое футболистов, защитник московского ФК «Родина» Георгий Юдинцев и вратарь саратовского «Сокола» Никита Карабашев, жестко врезались друг в друга во время матча Первой лиги. Их госпитализировали, сообщает ТАСС .

Столкновение произошло на последних минутах второго тайма. Футболисты ударились друг об друга головами, после чего рухнули на поле.

Затем Юдинцева и Карабашева увезла скорая.

Матч проводился в Саратове. «Родина» выиграла 2:1.

По данным Sport Baza, Юдинцева привезли в больницу в сознании. Он передвигался на кресле-каталке.

Карабашев тоже находится в сознании. Ему помогают врачи.