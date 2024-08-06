Двое спортсменов из Егорьевска стали чемпионами мира по рукопашному бою

В Орле состоялся Чемпионат и Первенство мира по рукопашному бою. Для участия в соревнованиях съехались порядка трехсот представителей 28 стран. Среди команд-участниц: Российская Федерация, Республика Беларусь, Китайская Народная Республика, Королевство Бахрейн и многие другие. По итогам Чемпионата в сборную страны вошли два сопртсмена из Егорьевска, сообщила пресс-служба администрации городского округа Егорьевск.

Среди почетных гостей Орел посетили президент Международного союза рукопашного боя, президент Федерации рукопашного боя Республики Кыргызстан, а также официальные представители Международной ассоциации рукопашного боя в Южной Америке, в КНР, в Республике Азербайджан, в Республике Беларусь, в Республике Таджикистан и в Республике Южная Осетия.

В составе Российской сборной выступали и спортсмены из Егорьевска. Обладателями золотых медалей и звания чемпионов мира по рукопашному бою стали воспитанники Спортивной школы «Виктория»: Ярослав Мурашов (возрастная категория — 14-15 лет, весовая категория — до 48 кг) и Егор Косяков (возрастная категория — 12-13 лет, весовая категория — до 62 кг). С победой юношей поздравил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Поздравляю наших спортсменов с заслуженной наградой! Ваш талант, упорный труд, характер и целеустремленность вдохновляют всех нас. Огромная благодарность тренерам и родителям, которые искренне поддерживают и разделяют этот успех. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего!» — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Викулов.

Ранее егорьевские рукопашники показали хорошие результаты на Первенстве России среди школьников. Роман Агулов и Кирилл Куликов стали обладателями серебряных, а Денис Брусов, Степан Ивченко и Никита Коршунов — бронзовых наград.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.