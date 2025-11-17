Движение «Здоровое Отечество» обсудят на международной конференции

Сотрудничество движения «Здоровое отечество» и Школьной лиги Московской области обсудят на XI международной конференции по спортивному менеджменту и праву Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках сессии движения «Здоровое Отечество» «Ценности спорта и спортивная этика: роль в укреплении здоровья и благополучия современной молодежи» выступят: двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, амбассадоры движения «Здоровое Отечество» чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали, мастер спорта международного класса по тайскому боксу Галина Дегтярева и чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко. О партнерстве движения со Школьной лигой Московской области и об опыте привлечения амбассадоров в детско-юношеский спорт расскажет заместитель руководителя Дирекции спортмероприятий Московской области, руководитель проекта «Школьная лига Московской области» Александр Зайцев.

XI международная научно-практическая конференция «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента» приурочена к пятилетию Института спортивного менеджмента и права ВШЭ. На площадках соберутся ведущие эксперты, общей задачей которых будет формирование стратегий укрепления этических и правовых основ глобального спорта. В течение двух дней в гибридном формате пройдут панельные сессии, круглые столы и дискуссии с участием более 50 спикеров.

Организаторами мероприятия выступают Институт спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ, Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», Общероссийская общественная организация физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» и АО «ФК „Спартак-Москва“.

Место проведения: г. Москва, Покровский бульвар 11 стр. 10, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

Дата проведения: 18–19 ноября 2025 года.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.