Две золотые медали завоевала спортсменка из Подмосковья на Кубке России по фристайлу

Подмосковная горнолыжница Анастасия Илюхина завоевала две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках II этапа Кубка России Анастасия Илюхина стала лучшей в дисциплине «могул» среди женщин. На втором и третьем местах расположились спортсменки из Пермской области.

В женских стартах в дисциплине «парный могул» подмосковная горнолыжница вновь стала лучшей. «Серебро» и «бронзу» также завоевали соперницы из Пермской области.

В турнире принимают участие 36 спортсменов, представляющих Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Московскую, Томскую области, Пермский и Красноярский края. За призовые места борются сильнейшие фристайлисты страны, победители и призёры чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр.

Этапы Кубка России по фристайлу в двух дисциплинах «могул» и «парный могул» проходят с 14 по 19 января 2025 года на СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.