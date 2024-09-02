Две подмосковные спортсменки выступят на первенстве мира по спортивной борьбе

Со 2 по 8 сентября в Понтеведре (Испания) проходит первенство мира по спортивной борьбе U-20. в спортивном мероприятии примут участие две подмосковные спортсменки в составе сборной России, сообщает пресс-служба админисстрации округа.

В составе сборной России выступят две спортсменки из Егорьевска от«Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова»:

Алина Шевченко — ее выступление состоится 4 сентября;

Маргарита Салназарян — вступит в борьбу 5 сентября.

Обе девушки — уже победительницы первенства Европы и Мастера спорта России.

«Алина и Маргарита, пусть ваша сила, упорство и талант приведут вас к вершинам! Мы, жители Егорьевска, будем болеть за вас и верить в вашу победу! Огромная благодарность заслуженному тренеру России, тренеру МБУ ДО „Спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова“ Чернову Олегу Юрьевичу за подготовку наших спортсменок!» — написал в социальных сетях глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.