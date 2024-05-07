Две медали завоевали спортсменки Подмосковья на соревнованиях по тхэквондо

Подмосковные спортсменки в составе сборной региона завоевали две медали Всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанницы училища олимпийского резерва № 1 завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Второе место в весовой категории 67 кг заняла Сабина Омарова. «Бронзу» соревнований завоевала Ангелина Лифарь в весовой категории 53 кг.

Накануне спортсмены мужской команды Московской области завоевали четыре медали: одно «золото», два «серебра» и одну «бронзу». Таким образом, в копилке сборной региона шесть наград.

Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Кубок Рязанского Кремля» проходили в г. Рязань с 3 по 6 мая 2024 года. Кубок проводился среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.