Две медали завоевали подмосковные спортсмены в третий день Российско-Китайских игр

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на Российско-Китайских молодежных зимних играх в третий день соревнований. Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин стали обладателями награды высшей пробы, а Лыжник Арсений Поздеев занял третье место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дуэт фигуристов Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина стали лучшими в дисциплине «танцы на льду». На втором месте также расположился танцевальный тандем из России, а «бронзу» завоевали китайские фигуристы.

В соревнованиях лыжников Арсений Поздеев финишировал третьим в смешанной эстафете среди юниоров. Подмосковный спортсмен выступал в смешанной команде российских и китайских атлетов «Россия 3 + Китай 3» вместе с Платоном Исламшиным, Даму Мейду и Хэшанмь Есыли. На первом и втором месте расположились коллективы «Россия 1 + Китай 1» и «Россия 2 + Китай 2» соответственно.

Напомним, что днем ранее Арсений Поздеев стал бронзовым призером в классической гонке на 15 км среди юношей. Таким образом, в копилке команды Московской области три награды: одно «золото» и две «бронзы».

IV Российско-Китайские зимние игры проходят с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске. Более 220 спортсменов соревнуются в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

В составе сборной России выступают пять подмосковных атлетов: Фаиля Аймалетдинова (шорт-трек), Арсений Поздеев (лыжные гонки), Лидия Лукичева (сноуборд), Елизавета Малеина и Матвей Самохина (фигурное катание на коньках).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.