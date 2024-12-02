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Две медали завоевали подмосковные спортсмены на первенстве РФ по шорт-треку

Команда Московской области завоевала 2 медали на первенстве России по шорт-треку. В копилке спортсменов из Подмосковья золотая и бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Представительница региона Фаиля Аймалетдинова стала лучшей в многоборье среди юниорок (1500м-500м-1000м-1500м). Соседние места на пьедестале заняли спортсменки из Москвы.

В смешанной эстафете на 3 тыс. метров команда Московской области стала бронзовым призером. В составе подмосковной «шестерки» на старт вышли Фаиля Аймалетдинова, Алиса Руссу, Вероника Шарай, Зорик Чогандарян, Вадим Марченко и Тимофей Алексеев. «Золото» у московской команды, а серебряные медали у представителей Санкт-Петербурга.

Первенство России по шорт-треку среди юниоров и юниорок 18-19 лет проходило с 28 ноября по 1 декабря 2024 года в подмосковной Коломне.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.