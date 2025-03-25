Две медали завоевали подмосковные спортсмены на этапе Кубка РФ по фристайл-парку

Райдеры из Московской области открыли велосезон на I этапе Кубка России и Всероссийских соревнованиях в олимпийской дисциплине «ВМХ-фристайл-парк». Представители региона завоевали золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках I этапа Кубка России по «ВМХ-фристайл-парк» не было равных подмосковной спортсменке Елене Малышевой. Она заняла высшую ступень пьедестала почета. На втором и третьем месте расположились представительницы Санкт-Петербурга и Красноярского края.

Всероссийские соревнования также были результативными для спортсменки из Московской области Софии Непрынцевой, которая стала серебряным призером турнира. Первое и третье места соответственно заняли соперницы из Санкт-Петербурга и Оренбургской области.

Открытие сезона BMX прошло в рамках I этапа Кубка России и всероссийских соревнований в Красноярске 23 и 24 марта 2025 года. Состязания проходили на базе одного из крупнейших в стране экстрим-центров «Спортэкс». Участие в них приняли 80 спортсменов из 12 регионов России.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.