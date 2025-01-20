Две медали завоевали подмосковные спортсменки на соревнованиях по велокроссу

Спортсменки из Московской области завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях в дисциплине «велокросс». В копилке представительниц региона серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В возрастной группе среди девушек 13-14 лет подмосковная спортсменка Софья Пантеева завоевала серебряную медаль. Лидером гонки стала соперница из Ставропольского края, а третьей финишировала велогонщица из ДНР.

Александра Белова, также представлявшая Московскую область, стала бронзовым призером в состязаниях девушек 15-16 лет. На первой и второй ступенях расположились спортсменки из Ставропольского края.

В возрастной группе 17-18 лет среди юниорок подмосковная велогонщица Дарья Картинина стала четвертой.

Всероссийские соревнования в дисциплине «велокросс» среди девушек, юниорок и женщин состоялись 18 и 19 января в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

Состязания стали первыми для велогонщиков в 2025 году и являются генеральной репетицией чемпионата и первенства России среди юниоров 17−18 лет. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.