Две медали завоевали подмосковные каратисты на играх БРИКС

Подмосковные спортсмены завоевали две медали в соревнованиях по каратэ на Международных играх БРИКС в Казани. Соревнования по каратэ проходили 14 и 15 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке представителей региона серебряная и бронзовая награды.

Места на пьедестале заняли Варишан Бакиров и Константин Сутягин, которые стали серебряным и бронзовым призерами соответственно в дисциплине «ката». Отметим, что это единственные медали сборной России в этой дисциплине.

Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на играх БРИКС уже 12 медалей — 6 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые.

В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.