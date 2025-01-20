сегодня в 14:00

Две медали завоевали люберецкие самбисты на межмуниципальных соревнованиях

Две бронзовые медали завоевали люберецкие спортсмены на межмуниципальных соревнованиях Московской области по самбо среди юношей 14-16 лет. Они прошли в минувшие выходные в ДС «Триумф» Люберец, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Порядка 115 участников из 18 муниципалитетов восточной части Подмосковья оспорили право выступить на финале первенства региона, которое пройдет 1 февраля в Можайске. Участники продемонстрировали достойную борьбу, конкуренция была на достойном уровне», — рассказал председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, вице-президент региональной Федерации самбо Виктор Худяков.

Два самбиста, представляющие городской округ Люберцы, завоевали бронзовые медали. Это Даниил Соловьев (Федерация самбо городского округа Люберцы) и Ива Косякин (СШОР «Союз»).

Также отбор на первенство Московской области прошли еще два люберецких спортсмена — Никита Салангин и Арсений Калинин. Они стали пятыми в своих категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.