Две медали завоевали боксеры Подмосковья на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях по боксу среди сильнейших юношей и юниоров 16-17 лет «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова, памяти почетного президента АИБА», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Боксер из Королева Владимир Орлов, выступавший в весовой категории 48 кг, в финальном бою единогласным решением судей победил соперника из Иркутской области и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Вторую награду высшей пробы команде принес боксер Артур Мосоян из Химок в весовой категории 67 кг. Спортсмен провел четыре боя и в финале одержал победу единогласным решением над представителем Тамбовской области.

Отметим, что оба спортсмена вошли в состав национальной сборной на 2026 год, а Владимир Орлов по итогам турнира был признан лучшим боксером соревнований.

Всероссийские соревнования по боксу среди юношей и юниоров проходили с 8 по 16 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 214 спортсменов из 44 регионов РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.