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Две медали взяли спортсмены Люберец на областном первенстве по легкой атлетике

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва г. о. Люберцы заняли два призовых места на соревнованиях первенства Московской области по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ерино состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 26 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.

«Наши легкоатлеты спортшколы олимпийского резерва показали достойные результаты. Второе место по прыжкам в высоту занял Матвей Суслов, третье по толканию ядра — Артемий Михеев. Поздравляем спортсменов и тренеров Василия Рвачева и Вячеслава Силина, желаем дальнейших побед в соревнованиях», — отметил глава округа Люберцы Владимир Волков.

Легкая атлетика — олимпийский вид спорта, который включает в себя беговые виды, спортивную ходьбу, многоборья, пробеги, кроссы и технические виды. Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что она является одним из самых массовых видов спорта и в ее дисциплинах всегда разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.