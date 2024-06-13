Две медали взяли спортсмены Люберец на областном первенстве по легкой атлетике
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва г. о. Люберцы заняли два призовых места на соревнованиях первенства Московской области по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Ерино состоялось первенство Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 26 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов.
«Наши легкоатлеты спортшколы олимпийского резерва показали достойные результаты. Второе место по прыжкам в высоту занял Матвей Суслов, третье по толканию ядра — Артемий Михеев. Поздравляем спортсменов и тренеров Василия Рвачева и Вячеслава Силина, желаем дальнейших побед в соревнованиях», — отметил глава округа Люберцы Владимир Волков.
Легкая атлетика — олимпийский вид спорта, который включает в себя беговые виды, спортивную ходьбу, многоборья, пробеги, кроссы и технические виды. Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что она является одним из самых массовых видов спорта и в ее дисциплинах всегда разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.