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Две медали взяли рапиристки Подмосковья на первенстве России по фехтованию

Подмосковные рапиристки завоевали две медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. В копилке спортсменок серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В личных состязаниях рапиристок, в рамках первенства России, представительницы Московской области Айла Мамедова и Милана Левчук заняли второе и третье места соответственно. Победителем стала спортсменка из Курской области.

В соревнованиях рапиристок приняли участие более 100 спортсменок из разных регионов России.

Ранее спортсмены Московской области завоевали пять медалей первенства России на соревнованиях шпажистов. Таким образом, на сегодняшний день в копилке сборной региона семь медалей: золото, два серебра и четыре бронзы.

В первенстве России по фехтованию принимают участие более 700 спортсменов из 35 регионов России. Соревнования проходят с 11 по 20 января 2025 года в Орле в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Личные состязания рапиристок состоялись 16 января.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.