Две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе завоевали спортсмены Подмосковья

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 22 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир был посвящен памяти заслуженного работника физической культуры Александра Никулина.

В состязаниях в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м, пара смешанная» среди юниоров и юниорок подмосковный тандем Тимофея Алейникова и Надежды Козловой в составе команды «Московская область-7» также стал лучшим. Серебряные медали у представителей Липецкой области, а на третьем месте расположилась пара из Санкт-Петербурга.

В дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» среди юниоров Тимофей Алейников показал лучший результат и принес второе «золото» в копилку региона. На втором месте расположился представитель Санкт-Петербурга, а замкнул тройку лидеров стрелок из Липецкой области.

Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе прошли с 24 февраля по 3 марта 2025 года в г. Конь-Колодезь (Липецкая область). Спортсмены состязались в четырех дисциплинах: «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя», «пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов», «пистолет пневматический, 10 м, пара смешанная» и «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная».

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.