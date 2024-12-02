Две медали на этапах Кубка РФ по сноуборду завоевал спортсмен из Подмосковья

Арсений Томин, представляющий Московскую область, завоевал две золотые медали на этапах Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковный сноубордист стал лучшим в рамках первого и второго этапов Кубка России по сноуборд-кроссу в смешанной паре со спортсменкой Александрой Паршиной, представляющей Магаданскую область. Итогом выступления Арсения Томина стали две золотые медали.

Ранее подмосковные спортсмены завоевали три медали на первом и втором этапах Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом». Варвара Артюхова завоевала две награды высшей пробы, а Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером.

Этапы Кубка России по сноуборд-кроссу проходят с 27 ноября по 3 декабря 2024 года на ГЛК «Октябрьский» в г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.