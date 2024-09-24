Две команды Подмосковья стали призерами юбилейного турнира по киле

Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» стали призерами десятого всероссийского любительского турнира по киле «Богатырская сеча». В копилке представителей Подмосковья серебряная и бронзовая медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях приняли участие 9 команд, в том числе впервые в истории профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли два коллектива: «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец. В матче за третье место люберчане одержали победу над «Уральскими витязями» из Свердловской области, а раменцы в финале турнира уступили профессиональным регбистам из Нижегородской области.

«Раменские борцы» являются трехкратными, а «Наш дом» — четырехкратными победителями соревнований.

Десятый всероссийский любительский турнир по киле «Богатырская сеча» прошел в Москве на стадионе «Первомайский».

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.