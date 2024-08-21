Две команды из Подмосковья будут бороться за выход в финал Кубка Игоря Акинфеева

В Подмосковье на стадионе «Новые Химки» завершились игры группового этапа традиционного футбольного турнира «VI Кубок Игоря Акинфеева». За выход в финал сыграют две подмосковные команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинальных матчах Кубка Игоря Акинфеева сыграет СШОР «Химки» против команды «Мастер Сатурн» и СШОР «Зенит» против ФК «Локомотив». Среди этих команд по итогам противостояния 21 августа определятся обладатели главного трофея, серебряные и бронзовые призеры.

Кроме того, в полуфинале кипербатлов встретятся команды ПФК ЦСКА и ФК «Локомотив», а АФ «Алания» сыграет с ФК «Балтика».

Еще одним пунктом соревновательной программы последнего дня Кубка Игоря Акинфеева станут судьбоносные матчи по киперболу: ПФК ЦСКА будет противостоять ФК «Динамо-Минск», ЦПЮФ «Арсенал» сыграет с АФ «Краснодар».

В этом сезоне в борьбе за главный трофей принимают участие 20 команд, в том числе и коллективы из новых регионов России и стран СНГ.

Кроме классического футбольного турнира спортсмены состязаются в двух традиционных игровых дисциплинах: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат, разработанный лично Игорем Акинфеевым и его командой, а кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

Финал Кубка, а также церемония награждения и гала-матч с участием легенд ПФК ЦСКА и ФК «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках.

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