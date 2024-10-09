Два золота взяли спортсмены Подмосковья на международном турнире по тхэквондо

Представители Московской области стали обладателями двух золотых медалей на международном турнире по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В мужских состязаниях в весовой категории 63 кг не было равных подмосковному спортсмену Идару Багову. В поединке за золото он был сильнее сербского бойца. На третьей ступени пьедестала почета также расположился представитель Сербии и спортсмен из Турции.

Среди женщин в весовой категории 49 кг непревзойденной оказалась Милана Бекулова, представлявшая Подмосковье. В финале она одержала победу над соотечественницей. Бронзу поделили спортсменки из Боснии и Герцеговины и Греции.

Отметим, что по итогам соревнований сборная России заняла первое общекомандное место в медальном зачете с результатом: семь золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

Международный турнир по тхэквондо среди мужчин и женщин (ВТФ) Montenegro Podgorica Open проходил с 4 по 7 октября 2024 года в г. Подгорица (Черногория) и собрал представителей 20 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.