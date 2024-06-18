Два золота взяли спортсмены Подмосковья на играх БРИКС по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медаль на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках Международных игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В прыжках с вышки высотой 10 метров награду высшего достоинства выиграл призер Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь из Подмосковья. Второе место у россиянина Никиты Шлейхера. И бронзовая медаль на счету представителя Венесуэлы Хесуса Гонзалеса.

​По итогам прыжков с трехметрового трамплина среди женщин подмосковные спортсменки заняли первые две ступени пьедестала. «Золото» в активе победительницы и призера первенств мира и Европы Елизаветы Кузиной. Следом за ней расположилась двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов Европы и мира Кристина Ильиных. И почетное третье место завоевала Александра Алшаник из сборной Белоруссии.

​Днем ранее Елизавета Кузина заняла высшую ступень пьедестала в синхронных смешанных прыжках с трамплина высотой 3 метра. Также еще одна представительница Московской области Виктория Казанцева стала лучшей в дисциплине «вышка 10 метров».

​Таким образом, на счету спортсменов из Московской области на играх БРИКС уже 34 медали — 18 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых.

​Соревнования по прыжкам в воду проходят с 16 по 18 июня в городе Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС Игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.