Два спортсмена представят Подмосковье на чемпионате РФ по силовому экстриму

Московская область на первом официальном чемпионате России по силовому экстриму среди мужчин и женщин будет представлена двумя спортсменами. Среди мужчин выступит атлет из Балашихи Евгений Клименко, а в соревнованиях среди женщин за победу будет бороться Анна Грехова из Ленинского округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Первый официальный чемпионат России по силовому экстриму среди мужчин и женщин пройдет с 5 по 7 ноября в Сочи. Турнир состоится по утвержденным правилам, которые разрабатывались федерацией силового экстрима России и Министерством спорта РФ. В рамках чемпионата запланировано официальное присвоение спортивных разрядов и званий.

«В 2021 году силовой экстрим стал официальным видом спорта в РФ, в 2023 году было аккредитовано 46 региональных федераций. В этом году Министерство спорта Российской Федерации утвердило первые правила вида спорта. Это то, о чём когда-то мечтал основатель силового экстрима в России, спортсмен, шоумен и актёр Владимир Турчинский, которого многие помнят под прозвищем „Динамит“, — прокомментировал событие заместитель президента федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу „Русский Халк“.

Спортсмены будут выступать в четырех весовых категориях в каждой группе участников: мужчины — 80 кг, 90кг, 105 кг и свыше 105 кг и женщины — 64 кг, 72 кг, 81 кг и свыше 81 кг. В программе соревнований по четыре дисциплины силового экстрима для каждой группы. Для мужчин: перенос коромысла от 225 кг на 20 м, поднятие снаряда «бревно» над собой, «прогулка фермера» на дальность от 80 кг и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 180 кг. У женщин будут представлены: перенос коромысла от 125 кг на 20 м, поднятие над собой снаряда «Ось Аполлона», «прогулка фермера» на дальность от 40 кг и становая тяга на максимальное количество повторений с весом от 125 кг.

28-летний Евгений Клименко является тренером по силовому экстриму. Ранее занимался гиревым спортом, армрестлингом, кроссфитом и пауэрлифтингом. Является чемпионом Московской области по силовому экстриму в весовой категории 105 кг, победитель всероссийского марафона «Земля спорта» и абсолютным чемпионом Кубка Краевского по силовой атлетике.

27-летняя Анна Грехова работает фитнес-тренером и является двукратной чемпионкой турнира по силовому экстриму в рамках всероссийского фестиваля «Земля спорта».

Соревнования состоятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.