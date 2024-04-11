Два спортсмена из Раменского стали финалистами Первенства России по скалолазанию

Всероссийские юношеские соревнования «Первенство России по скалолазанию» прошли в Москве на базе спортивного комплекса ЦСКА. Масштабный турнир собрал тысячи юных спортсменов из 48 регионов России, а также Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Турции и Индии, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

«Это был, пожалуй, самый масштабный по количеству участников молодежный турнир в истории отечественного скалолазания. В каждой возрастной группе было более 120 участников. Для наших спортсменов это оказался самый результативный старт. Все ребята выступили очень достойно»,— рассказал старший тренер раменского Клуба «Аркона» Георгий Сабитов.

Диана Морозова открыла финальный раунд, попав в десятку сильнейших (возрастная категория 10-13 лет) в дисциплине «Трудность». Александра Логачева, покорив в квалификации «Боулдеринг» все шесть трасс, оказалась в финале с восьмым результатом (возрастная категория 14-15 лет).

Достойно выступили и другие раменские спортсмены в дисциплинах «Трудность» и «Боулдеринг»: Ирина Терентьева, Кира Комиссарова, Дарья Харькова, Илья Борисов. Были в сборной Раменского и юные дебютанты, которые участвовали в соревнованиях впервые.

«В планах у нас соревнования в Тюмени, куда меньше, чем через месяц, полетят Александра Логачева и Илья Борисов. Там ребята продолжат бороться за попадание на Спартакиаду сильнейших. А в конце мая наши девочки-подростки и Григорий Фомин полетят в Красноярск на Первенство России, чтобы улучшить свой результат»,- сказал Георгий Сабитов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.