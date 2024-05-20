Два спортсмена из Люберец стали призерами первенства ЦФО по самбо

В ДС «Триумф» состоялось открытое первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Два спортсмена городского округа Люберцы Степан Перевалов и Денис Дончу стали призерами открытого первенства ЦФО по самбо, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В соревнованиях приняли участие свыше 185 спортсменов из 12 регионов России. В составе сборной команды Московской области Люберцы представляли 11 самбистов.

«Два наших спортсмена Степан Перевалов и Денис Дончу завоевали серебро и бронзу. Искренне поздравляю всех победителей и призеров! Для многих это был первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Желаю дальнейших успехов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.