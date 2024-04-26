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Два спортсмена из Королева стали призерами первенства России по карате

Два спортсмена из Королева стали призерами первенства России по шинкиокушинкай карате. Главный турнир спортивного сезона прошел в Санкт-Петербурге в КСК «Арена» 19 и 20 апреля, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие около 600 каратистов от 12 до 15 лет из 40 регионов России.

На турнире выступили спортсмены клуба «Монолит» школы олимпийского резерва «Металлист». Однофамильцы Анастасия и Тимур Астаховы вышли в финал и стали серебряными призерами турнира в дисциплине «кумите».

Поздравляем спортсменов и их тренеров Максима Горланова, Александра Щежина и Александра Деревянко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.