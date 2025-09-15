сегодня в 18:32

Два спортсмена Балашихи завоевали призовые места в фестивале «Подмосковье без границ»

Третий фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ» прошел в Сергиевом Посаде 11 сентября. Фестиваль провели в Семейном центре имени А. И. Мещерякова. Участники из Балашихи Валентина Колмыкова и Сергей Колмыков заняли призовые места в нескольких соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Валентина забрала 2 золотых медали в соревнованиях по нардам и дартсу, 2 серебряных медали в игре кульбута и напольный шаффлборд и бронзовую медаль в игре корнхол.

Сергей занял второе место в соревнованиях по нардам.

Гости смогли принять участие в мастер-классах от профессиональных спортсменов. Урок по основам обращения со шпагой и рапирой провел многократный чемпион России и Мира, член сборной страны по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов. Спортивные состязания сопровождались праздничной программой, посвященной 80-летию Великой Победы. Пред гостями выступил солист ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, заслуженный артист России Игорь Артамонов.

Фестиваль был организован Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» при поддержке фонда президентских грантов, правительства Московской области, Министерства социального развития, министерства информации и молодежной политики Московской области, а также администрации Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.