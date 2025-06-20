Два подмосковных проекта стали претендентами на гран-при конкурса «Ты в игре»

Итоги юбилейного пятого сезона всероссийского конкурса инициатив в сфере любительского спорта «Ты в игре» будут подведены 1 июля. Претендентами на гран-при являются сразу два проекта из Подмосковья: «Кила — национальный спорт России» и «Развитие футбола для слепых», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Две подмосковные инициативы, преодолев все отборочные испытания, из 5 582 претендентов вошли в число 34 финалистов конкурса. Проект «Кила — национальный спорт России» попал в пятерку лучших в номинации «Масштаб», а проект «Развитие футбола для слепых» — в топ-5 в номинации «Безграничные возможности».

Победитель гран-при юбилейного сезона получит сертификат на 1 млн рублей, а приз лучшей инициативе в каждой из восьми номинаций составит 300 тыс. рублей. Торжественная церемония награждения состоится 1 июля в Москве.

​Проект «Кила — национальный спорт России» родился из мечты возродить старинную русскую командную игру с мячом и преобразовать ее в современный массовый вид спорта. Первое письменное упоминание одной из ранних форм килы появляется в 1790 году. Слово «кила» в некоторых регионах России обозначало «мяч». Цель игры — «взять город» соперника, что означает зайти с мячом в руках в специальную зону игрового пространства, перемещая мяч всеми доступными способами: ногами и руками.

​Проект «Развитие футбола для слепых» создан с целью сделать данный вид спорта более доступным и многоформатным. Авторы инициативы предлагают выйти за привычные рамки и создать новый формат — футбол для слепых 3×3, что даст толчок к развитию данной дисциплины в России. По их мнению, при всей востребованности и перспективности футбола остается проблема с его доступностью для слепых и слабовидящих: недостаток оборудованных площадок и спортивного инвентаря, сложности с комплектацией полноценной футбольной команды и организацией выездов, а также нехватка финансирования.​

Всероссийский конкурс инициатив в сфере любительского спорта «Ты в игре» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.