сегодня в 13:03

Два подмосковных клуба стали призерами Третьей лиги по футболу

Два подмосковных клуба: «Красное Знамя» и «Металлург-Видное» стали призерами финального турнира Третьей лиги по футболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда из Ногинска стала серебряным призером соревнований. В финальном матче ФК «Красное Знамя» в серии пенальти (4:3) уступил ФК «Дорожник» из Пензенской области.

В матче за бронзовые награды «Металлург-Видное» выиграл у СШ «Ленинградец» из Ленинградской области со счетом 1:0.

По итогам турнира были определены лучшие игроки турнира, в число которых вошли футболисты подмосковных клубов. Так, лучшим защитником стал Никита Васильев («Красное Знамя»), лучшим полузащитником — Иван Никин («Металлург-Видное»), а лучшим бомбардиром — Макинде Тобилоба (5 голов) из «Красного Знамени».

Третья лига — это Всероссийское соревнование по футболу 11×11 среди любительских клубов, в котором играют сильнейшие команды страны.

В этом году в Сочи сыграли 16 коллективов: чемпионы межрегиональных объединений РФС, обладатель Кубка Дальнего Востока и победители стыковых матчей между лучшими кубковыми командами межрегиональных объединений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.