Два гандболиста из Подмосковья удостоены индивидуальных наград по итогам сезона
Фото - © фото: ГК "Чеховские медведи"
Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. В двух номинациях победу одержали гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Лучшим на позиции линейного по итогам сезона Суперлиги 2023/2024 был признан Александр Ермаков. Его коллега по клубу Антон Аксюков, играющий на позиции правого полусреднего, удостоен звания «открытие сезона».
Подмосковные гандболисты получили свои заслуженные награды перед стартовым свистком первой игры на домашней арене в рамках нового сезона российской Суперлиги. В данной встрече «Чеховские медведи» со счетом 33:25 одолели краснодарский «СКИФ». Свой следующий матч клуб из Московской области проведет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор».
Полный календарь сезона доступен по ссылке.
В прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги. Также в августе текущего года чеховцы заняли третье место на международном турнире SEHA — Gazprom League.
Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.