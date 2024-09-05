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Два гандболиста из Подмосковья удостоены индивидуальных наград по итогам сезона

​Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. В двух номинациях победу одержали гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Лучшим на позиции линейного по итогам сезона Суперлиги 2023/2024 был признан Александр Ермаков. Его коллега по клубу Антон Аксюков, играющий на позиции правого полусреднего, удостоен звания «открытие сезона».

​Подмосковные гандболисты получили свои заслуженные награды перед стартовым свистком первой игры на домашней арене в рамках нового сезона российской Суперлиги. В данной встрече «Чеховские медведи» со счетом 33:25 одолели краснодарский «СКИФ». Свой следующий матч клуб из Московской области проведет 8 сентября в Ставрополе с местной командой «Виктор».

​Полный календарь сезона доступен по ссылке.

​В прошлом сезоне «Чеховские медведи» завоевали серебряные медали Суперлиги. Также в августе текущего года чеховцы заняли третье место на международном турнире SEHA — Gazprom League.

​Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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