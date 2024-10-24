Дружеские пробежки «5 верст» возвращаются в Жуковский парк культуры и отдыха

В Жуковском парке культуры и отдыха 26 октября в 8:40 пройдет пробежка «5 верст». Точка сбора — сцена в парке? сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Каждый сможет преодолеть дистанцию 5 км, в комфортном для себя темпе, будь то быстрый бег, трусца или просто ходьба. Чтобы никто не оказался последним, предусмотрены волонтеры-замыкающие.

Мероприятие организует всероссийское движение «5 верст». Старты проводятся каждую субботу в более чем 100 больших и малых городах России. Участие в них абсолютно бесплатно. Для отслеживания своего прогресса предусмотрена регистрация на сайте с получением персонального QR-кода, открывающего двери на «5 верст» по всей стране.

В мероприятии могут участвовать как взрослые, так и дети, но до 14 лет только в сопровождении взрослых.

Можно участвовать и как бегун, и как волонтер. После финиша всех ждет чай.

В Жуковском участники собираются каждую субботу в 8:40 на лавочках у сцены в городском парке. Координаты точки сбора: 55.587149 38.125385

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.