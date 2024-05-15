Домодедовские спортсмены завоевали 3 медали на турнире «Belarus Open Cup»

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Домодедово

сегодня в 10:33

Три медали привезли домодедовские спортсмены с Международного турнира по шинкиокушинкай каратэ «Belarus Open Cup». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

В соревнованиях принимали участие 601 спортсмен из 16 стран. Домодедово представили спортсмены из «Авангарда» и «Горизонта».

Евгения Вихор завоевала золото среди юниорок в категории до 55 кг. Юрий Дмитрюк — золото среди юниоров до 65 кг, а Екатерина Назаренко — бронзу среди женщин в абсолютной весовой категории.

Ребята выполнили нормативы мастера спорта и кандидата в мастера спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.