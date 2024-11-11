Домодедовские рукопашницы вновь стали лучшими в России

Домодедовские спортсменки Мария Егорова и Екатерина Вальчук в очередной раз рукопашны подтвердили свой титул, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На чемпионате России по рукопашному бою воспитанницы «Авангарда» завоевали золото в своих весовых категориях. Мария Егорова стала четырёхкратной чемпионкой страны, Екатерина Вальчук — трехкратной.

Соревнования проходили три дня, с 5 по 9 ноября, в Москве и объединили более 260 участников из 39 субъектов России.

«Поздравляю девушек и их тренера Андрея Андреева с заслуженными первыми местами. Домодедово гордится победами наших землячек», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Девушки пришли в этот вид спорта с раннего детства. И уже напряжении 13 лет занимаются под руководством тренера Андреева Андрея. Спортсменки показывают отличные результаты на каждых соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.