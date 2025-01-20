Домодедовские юнармейцы завоевали призовые места на военно-патриотических сборах

19 января на базе Дома Юнармии МОУ СОШ имени Д. И. Зернова в отделении Быково состоялись открытые региональные военно-патриотические сборы «Не числом, а умением» зоны «Юг», передает пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Более 60 команд из городов Московской, Тульской и Калужской областей приняли участие в соревнованиях за звание лучших.

Участники соревновались в различных этапах, включая сборку и разборку автомата, снаряжение магазина, биатлон, знание воинских званий, преодоление полосы препятствий и другие дисциплины. Эти испытания требовали от ребят не только физической выносливости, но и умения эффективно действовать в команде.

По результатам соревнований: 2-е место заняла сборная команда Дома Юнармии (биатлон); 2-е место — команда «Патриоты Ильинки» Ильинской школы (марш-бросок «Зарница»); 3-е место — команда «На страже небес» имени Героя Российской Федерации, космонавта А. А. Скворцова, Домодедовская школа № 1 (сборка/разборка АК-74).

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