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Домодедовские футболистки взяли серебро на турнире «Кубок футбольных мам»

Спорт

ЖФК «Авангард» из Домодедова завоевал серебро на всероссийском футбольном турнире среди женских команд «Кубок футбольных мам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Всероссийский футбольный турнир среди женских команд «Кубок футбольных мам» проходил на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск.

Среди лучших игроков турнира отметили лучшего защитника Лейлу Алиеву и лучшего нападающего Карину Шаповалову.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.