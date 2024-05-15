Домодедовские футболистки взяли серебро на турнире «Кубок футбольных мам»
ЖФК «Авангард» из Домодедова завоевал серебро на всероссийском футбольном турнире среди женских команд «Кубок футбольных мам». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.
Всероссийский футбольный турнир среди женских команд «Кубок футбольных мам» проходил на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск.
Среди лучших игроков турнира отметили лучшего защитника Лейлу Алиеву и лучшего нападающего Карину Шаповалову.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.