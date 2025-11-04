На базе домодедовского городского стадиона «Авангард» прошли региональные соревнования «ГТО — командный зачет» среди учащихся 5–6 классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Впервые этот формат был проведен в Московской области в 2015 году и с тех пор стал доброй традицией, объединяющей школьников, увлеченных спортом и здоровым образом жизни.

В этом году соревнования собрали команды из 40 муниципальных образований Подмосковья. Участники состязались в прыжках в длину, сгибании и разгибании рук в упоре, поднимании туловища, подтягивании на перекладине и в эстафете.

Все участники показали высокий уровень физической подготовки, командный дух и стремление к победе.

Команда Домодедовского образовательного комплекса «Доминанта» достойно представила городской округ Домодедово и заняла почетное первое место.

«Горжусь нашими школьниками, тренерами и педагогами, которые помогают раскрывать спортивные таланты и воспитывают характер победителей.

Домодедово всегда отличалось сильной, активной и целеустремленной молодежью — и сегодняшняя победа тому подтверждение», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.