Домодедовец Максим Коренков и его собака Чили завоевали серебро на Кубке России по ездовому спорту

"Если у вас есть активная собака и вы не понимаете, что с ней делать, не выбрасывайте её на улицу. Можно взять простой потяг, шлейку — это всё доступно на маркетплейсах. Можно бегать с собакой или кататься на лыжах, и она дома будет абсолютно спокойно себя вести», — поделился секретами Максим.



Спортсмен отметил, что добившись серьезных результатов, сейчас важно развивать спорт в регионе: «Мы занимаемся с 2015 года, и за это время лыжная трасса значительно прогрессировала. Появился прокат и техническая служба, но есть ещё куда стремиться. Для начинающих созданы отличные условия, а вот для продолжающих — мало».



Успех в ездовом спорте, по словам Максима, зависит не только от собаки, но и от слаженных тренировок: «Если у вас появляются спортивные амбиции, нужно работать вместе с питомцем. Это мультиспорт: тренировки на лыжах, велосипеде и бегу».



В семье Коренковых две собаки. Пока Чили демонстрирует скорость, её товарищ по имени Беся отвечает за выносливость. Именно жена Максима, Любовь Ершова, занимается «тонкой настройкой» их навыков на трассе: «Здесь отдельные команды отрабатываются в бою. Мы смотрим, как собака реагирует и насколько ей комфортно тянуть груз сзади».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.