Долголеты Зарайска смогут заняться плаванием во Дворце спорта в округе

Все желающие долголеты Зарайска могут принять участие в бесплатных занятиях по плаванию в рамках проекта «Активное долголетие», который реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Занятия проходят во Дворце спорта «Зарайск». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большинство врачей рекомендуют заниматься плаванием для укрепления здоровья, восстановления после болезней и поддержания активного образа жизни.

Плавание имеет множество полезных свойств:



Физическая активность ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

Сопротивление воды создает нагрузку на мышцы, что способствует их укреплению.

Регулярные движения в воде уменьшают скованность и застой в суставах, делая их более гибкими.

Плавание — это умеренная кардионагрузка, которая улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

Физическая активность способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.



Плавание может быть рекомендовано для восстановления после травм и различных заболеваний. Упражнения в воде улучшают координацию движений, заставляют работать мышцы-стабилизаторы и улучшают питание суставов и мягких тканей.

Занятия проводит инструктор по физической культуре Нина Анатольевна Лалетина. Занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам в 12 часов. Для участия в занятиях необходимо иметь при себе моющие принадлежности, шапочку, сланцы и социальную карту.

Записаться на проект «Активное долголетие» и получить более подробную информацию можно по телефону 8 (929) 572-38-34 или 8 (496) 662-48-25, а также через мобильное приложение «Соцуслуги».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.